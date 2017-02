Demonstrationen in Kamerun - FSJler ohne Arbeit

In dieser Folge von frei.willig.weg geht Philipp einem Konflikt in Kamerun auf den Grund. Er reist in den englischsprachigen Teil des Landes um sich die Auswirkungen der dort herrschenden Demonstrationen anzusehen. Im Dialog mit anderen Freiwilligen und Einheimischen macht er sich schlau über die aktuelle Lage im Westen des Landes.

