Was ist ein Freiwilligendienst?

FSJ, Weltwärts, ADIA oder IJFD? Im Dschungel der Freiwilligendienste durchzublicken ist nicht einfach. Wir versuchen's trotzdem in unserem Erklärvideo zu allem, was du über Freiwilligendienste im In- und Ausland wissen musst. Hier kannst du dich weiter über Freiwilligendienste und Freiwilligenarbeit erkundigen:http://www.freiwilligenarbeit.dehttp://www.weltwaerts.de/de/ In den nächsten beiden Erklärvideos geht um die Frage: "Was bringt mir ein FSJ?" und "Wie bewerbe ich mich?". Seid gespannt! Animation: Manniac / http://youtube.com/manniac Mehr von funk gibt's hier: http://go.funk.net/start frei.willig.weg wird produziert im Auftrag von funk und entsteht mit redaktioneller Unterstützung der evangelischen und katholischen Rundfunkarbeit.

