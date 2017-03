Ich schneide meinem Freund die Haare ab!

In dieser Folge von frei.willig.weg zeigt euch Philipp was Freundschaft in Kamerun bedeutet und was er mit seinen neuen Freunden und den anderen Freiwilligen alles erlebt. Dabei wird ihm sogar schon so viel vertrauen geschenkt, dass er einem seiner "Homies" die Haare schneiden darf. Ob das gut geht?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.