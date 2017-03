Welches Land ist das richtige zum Leben?

In dieser Folge von Frei.Willig.Weg philosophieren Manniac und Philo darüber, was ein FSJ im Ausland tatsächlich bringt. Philo muss drei Tage in der Woche Listen abtippen und auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Sie dort wenig lernen. Doch sie Wahrheit sieht ganz anders aus…

