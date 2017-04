Familienkrise - Die große Aussprache mit der Gastfamilie

Philo ist wütend und traurig zugleich, denn mit ihrer Gastfamilie scheint sie sich nicht so gut zu verstehen, wie sie es gerne hätte. Es wird kaum kommuniziert und keiner weiß so richtig, wie es weitergehen soll. Sie überlegt sogar schon auszuziehen, falls sich an der Situation nichts ändert. Doch Philo überwindet sich und sucht ein klärendes Gespräch mit ihrer Gastmutter, um die Probleme aus der Welt zu schaffen.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.