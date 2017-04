Freiwilligendienste - Wie bewerbe ich mich?

Es gibt so viele Freiwilligendienste - aber wie bewirbt man sich eigentlich?Wir versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Schau dir auch unser letztes Erklärvideo "Was ist ein Freiwilligendienst?" an:https://www.youtube.com/watch?v=ayntqJcCKCE Im nächsten Erklärvideo geht um die Frage: "Was bringt mir ein FSJ?". Sei gespannt! Animation: Manniac (http://youtube.com/manniac) Mehr von funk gibt's hier: http://go.funk.net/start frei.willig.weg wird produziert im Auftrag von funk und entsteht mit redaktioneller Unterstützung der evangelischen und katholischen Rundfunkarbeit.

