Philo zieht aus!

In dieser Folge von frei.willig.weg trifft Philio die Entscheidung bei ihrer Gastfamilie auszuziehen. Ab sofort wohnt sie nicht mehr auf dem Land, sondern in einer spanisch/deutschen WG mitten in der Hauptstadt Asuncion. Schon in den ersten Tagen sammelt sie interessante Erfahrungen und erlebt mit ihren Mitbewohnern eine ganz neue Art von kulturellem Austausch.

