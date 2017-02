Mein Racist Profiling 👊 TRUSTORY

Wurdest du schon mal im Zug von der Polizei kontrolliert, obwohl die anderen Fahrgäste viel auffälliger wirken als du? Zumindest für dich. In unserer Trustory ist genau das passiert. Waum? Tja, das fragen wir uns auch… 🇩🇪 🚞 🚔 👮🏻 👎 👊 Schick uns sofort DEINE Story in 1:30 min als Audio per Whatsapp: 0157 36 31 2508 👊 Keine gute Story auf Lager? Dir ist eh nix peinlich? Du lebst in Wanne-Eickel? Dann konsumiere wenigstens! 👊 Facebook: https://www.facebook.com/trustoryDE👊 Twitter: https://twitter.com/TruStory👊 Giphy: http://giphy.com/trustoryDE👊 Youtube: https://www.youtube.com/trustory

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.