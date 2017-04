Mein Weed-Web-Fail 👊 TRUSTORY

KWIEEEK! Ist es manchmal nicht schön, wenn wir uns am nächsten Morgen NICHT mehr an letzte Nacht erinnern? Nur dumm, das mit diesen Internet... 👊Schick uns sofort DEINE Story in 1:30 min als Audio per Whatsapp: 0157 36 31 2508 👊Facebook: https://www.facebook.com/trustoryDE/

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.