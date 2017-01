Problemzone: Zukunft mit Megaloh | Trailer

Visa Vie und Megaloh blicken in die Zukunft! Warum schleppt Megaloh nach zwei Top-10-Alben immer noch Pakete? Wie behält man den Fokus? Und wie erkennt man Erfolg? Wir klären das in der Problemzone Show am 5.1.17. Erzählt uns von euren Zukunftsplänen in den Kommentaren! Kanal abonnieren, um keine Folge zu verpassen! Problemzone auf Facebook: http://www.facebook.com/ProblemzoneLive/

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.