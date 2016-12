Der YouTube Rubriken-Giftschrank [Make The Internet Great Again By Philipp Walulis]

Inhalte! Wir brauchen mehr Inhalte! Zeit, sich mit beliebten YouTube Rubriken auseinanderzusetzen. Hosen runter! Wir entwickeln mit Euch zusammen unser neues Format, das das Internet wieder GREAT macht! Wir zeigen alles: Vom Brainstorming bis zum Setbau. Make The Internet Great Again! Bis am Ende unser neues Satireformat im Internet steht, welches Kurioses aus Film, Fernsehen und Internet thematisiert. Macht mit und gebt uns Euer Feedback.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.