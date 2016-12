Make The Internet Great Again! [Offizieller Teaser]

Fernsehen war gestern. Die Zukunft liegt im Internet! Wir bauen gemeinsam mit unseren höchst intelligenten Zuschauern ein neues Format fürs Internet. Das gab es noch nie! (Vielleicht aus gutem Grund?!) Hosen runter! Wir entwickeln mit Euch zusammen unser neues Format, das das Internet wieder GREAT macht! Wir zeigen alles: Vom Brainstorming bis zum Setbau. Make The Internet Great Again! Bis am Ende unser neues Satireformat im Internet steht, welches Kurioses aus Film, Fernsehen und Internet thematisiert. Macht mit und gebt uns Euer Feedback.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.