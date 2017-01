Die Dummsten - Lenßen und Partner Titel | WALULIS

Ob "Hartz Sex" oder "Hetzjagd auf die Vorstadthure": "Lenßen & Partner" haben sieben Jahre lang auf Sat.1 alles wegermittelt, was die Daytime hergab. Wir haben euch einige "Sternstunden" in Form einer kleinen, feinen Titelcompilation zusammengefasst. Wer sich selbst vom vollen Ausmaß des Schreckens überzeugen will, findet die ganzen Folgen auf Maxdome. Auf eigene Gefahr: http://walul.is/2jjch0W

