You Are Wanted – Unsere Kritik zur Schweighöfer Serie | WALULIS

Hacker, Action und ganz viel Farbfilter - You Are Wanted ist die erste große deutsche Serienproduktion für Amazon Prime. Wir haben uns den Spaß nicht nur angeschaut, sondern sogar nachgespielt und sagen euch jetzt, ob die Serie mit Matthias Schweighöfer was taugt.➡➡ ZUM PDF GEHT'S HIERLANG: http://walul.is/2o9Vtw7 ⬅⬅

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.