INFORMR Vox // Umfrage: Die Lage in Berlin am Tag nach dem Anschlag

Der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat Deutschland schwer getroffen. Wir waren am Tag danach auf der Straße und haben uns umgehört: Wie ist die Stimmung in der Hauptstadt? Und was ist jetzt die angemessene Reaktion?

