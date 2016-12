INFORMR // 2016, das war es mit uns!

Du verdammte Drama Queen, ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Und damit du es weißt: Es liegt nicht an mir - es liegt ganz allein an dir! INFORMR auf Facebook: https://www.facebook.com/weareinformr INFORMR ist das neue Nachrichtenformat für die Generation Y. Jede Woche behandeln wir ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft und Popkultur – und wir wollen DEINE Perspektive. In einer Zeit, in der soziale Medien wie nie zuvor das alltägliche und politische Leben beeinflussen, wollen wir die Lücke zwischen traditioneller Nachrichtenberichterstattung und Social Media schließen. Unser Ziel: Eure Ansichten in all ihren Facetten wiederzugeben und mit euch zu debattieren.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.