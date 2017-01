INFORMR Explainer // 8 Jahre President Obama – Change we could believe in?

Nach acht Jahren und zwei Amtszeiten neigt sich die Ära Barack Obama dem Ende zu. Selten wurde so viel Hoffnung in eine Person gesteckt. Seine emotionale letzte Rede als Präsident beendete er mit den Worten „ Yes we can“ - dem Leitspruch, der zum Mantra für Millionen wurde. But did we? INFORMR zieht Bilanz.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.