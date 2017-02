INFORMR Vox // Kiffen gegen die Krankheit: Mehr Kontrolle dank Cannabis?

In Zukunft kann Cannabis per Rezept verschrieben werden – für kranke Menschen eine Chance, ihr Handicap besser zu kontrollieren? Maximiliam Plenert leidet schwer unter ADHS und schildert uns, welche Rolle das legale Cannabis in seinem Leben spielt.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.