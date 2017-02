INFORMR Facts // 7 Dinge, die du über unsere Spitzenpolitiker nicht wusstest!

Ihre Gesichter seht ihr täglich in den Medien – doch was treiben Merkel & Co. außerhalb ihrer Parteien? Wir präsentieren euch Fakten, die garantiert nichts mit Politik zu tun haben.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.