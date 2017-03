Mehr Geld für die Bundeswehr? Das sagt ein Ex-Soldat

Verteidigungsetat hoch oder runter? Was sagt jemand dazu, der selber sein Leben in Krisenländern riskiert hat? Maik Johanns war acht Jahre für die Bundeswehr im Einsatz - unter anderem in Afghanistan.

