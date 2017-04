Das Auto hat ausgedient!

Teuer, gefährlich und stinkend: Autos sind ungefähr so zeitgemäß wie VHS-Kassetten und Vokuhila. INFORMR auf Facebook: www.facebook.com/weareinformr INFORMR ist das neue Debattenformat für die Generation Y. Jede Woche behandeln Rike Schiller und Jan Schipmann ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft und Popkultur – und wollen EURE Perspektiven. In einer Zeit, in der soziale Medien wie nie zuvor das alltägliche und politische Leben beeinflussen, wollen wir die Lücke zwischentraditioneller Nachrichtenberichterstattung und Social Media schließen. Wir liefern euch in verschiedenen Videoformaten Informationen und lassen alle Seiten zu Wort kommen: Wir sprechen mit der Linken und der AfD, mit Obdachlosen und Professorinnen. Die Meinungen dazu sollen von euch kommen. Unser Ziel: Eure Ansichten in all ihren Facetten wiederzugeben und mit euch zu debattieren.

