#Bossbitch | Der Wedding kommt | Episode 3

Wenn ich groß bin, will ich einen Neon-Tankini tragen und Dosenbier schlürfen. Heute geht es um Traumberufe. #DerWeddingkommt #Folge3 Danke an Alice Phoebe Lou für ihren wunderbaren “Berlin Blues”. Freitag Nacht ist ihre Nacht. Die drei Berliner Endzwanzigerinnen Roxy, Luisa und Mia treffen sich in der U-Bahn, der U8, vom Wedding nach Neukölln. Eigentlich sind sie fest davon überzeugt, dass „der Wedding kommt“, aber leider kommt der Wedding nicht. Und, obwohl sie die Neuköllner Partyszene für völlig überbewertet halten, geht’s jeden Freitag zum Feiern einmal im Ghetto-Express quer durch die Stadt. Auf der Fahrt haben sie Zeit, mit ihrem Spezialcocktail BaWo, Bananensaft-Wodka aus Plastikflaschen, vorzuglühen und die existentiellen Fragen des Lebens zu klären. Es geht um Liebe, Körperbehaarung, den Weltuntergang und die Ereignisse der letzten Woche. Der Wedding kommt wird vom UFA LAB im Auftrag von funk produziert. funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Unsere Netiquette:http://go.funk.net/netiquette

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.