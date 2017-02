WIR WANDERN AUS! - Goodbye YouTube-Deutschland

✚ ABONNIEREN: https://goo.gl/CfYp65 ► LIKE IT? PFLAUMEN HOCH! ► Raus aus YouTube - rein ins Arbeitsleben! Zwei mutige Zwillinge wagen den riskanten Schritt in ein neues Leben... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬• Alle HASSEN Apecrime! • Homophobe Kackscheiße • Sami trifft Kim Kardashian! | #WWW: http://goo.gl/UcSWBU• HEISSES UMSTYLING im SALON SHIRIN! (mit Shirin David): https://goo.gl/shSLL0▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬SOCIAL MEDIA►► http://www.instagram.com/wwwshow (NEU!)►► http://www.facebook.com/twintv►► http://www.twitter.com/twintvofficial BENNI► http://www.instagram.com/benniwo DENNIS► http://www.instagram.com/den_vito▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Kontaktadresse/Business Inquiries:contact@twintv.dec/o B W M Communications Rosenstraße 32 50678 Köln http://bit.ly/1Tc27sH▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ImpressumSeit dem 15.01.2017 ist WorldWideWohnzimmer ein Angebot von funk. funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Impressum für Inhalte ab dem 15.01.2017:http://go.funk.net/impressum 🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.