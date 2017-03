musstewissen Physik Kanaltrailer

Ey wir sind Simon und Eduard und begleiten dich im Schulfach Physik in der 8. Klasse. Damit du nicht verpasst, wann es hier losgeht, lass doch einfach gleich ein Abo da: http://bit.ly/mw_Physik Ob es um das Thema Kraft geht, den Unterschied zwischen Masse und Gewicht und wie man Bewegung mit Hilfe von einem Skateboarder erklärt, hier erfährst du alles, was du wissen musst. Ab 28. April 2017 erscheint immer freitags um 13 Uhr hier auf musstewissen Physik ein neues Video zu einem anderen Thema. Falls du doch etwas mal nicht verstanden haben solltest oder einen Videowunsch hast, dann poste gerne in die Kommentare. Deutsch, Mathe, Geschichte und Chemie musste auch wissen? Schau mal bei den anderen musstewissen-Kanälen vorbei: ►http://bit.ly/mw_Mathe ►http://bit.ly/mw_Chemie ►http://bit.ly/mw_Deutsch ►http://bit.ly/mw_GeschichteMehr von musstewissen auf Facebook: https://www.facebook.com/musstewissen Mehr von musstewissen auf Instagram: https://www.instagram.com/musstewissenfakten

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.