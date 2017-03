Der Schimmelreiter Interpretation Deutsch I musstewissen

Naturgewalten, Tiere und jede Menge Aberglauben - in “Der Schimmelreiter” hat der Autor Theodor Storm so einiges eingebaut, das man interpretieren kann - musstewissen? Dann schau jetzt das Video! Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren: http://bit.ly/Deutsch_Abo Du hast noch Fragen? Stell sie in den Kommentaren! Chemie, Mathe, Geschichte und Physik musste auch wissen? Dann schau mal bei den anderen musstewissen-Kanälen vorbei: ►http://bit.ly/Mathe_Abo ►http://bit.ly/Chemie_Abo ►http://bit.ly/Geschichte_Abo ►http://bit.ly/Physik_Abo Mehr von musstewissen auf Facebook: https://www.facebook.com/musstewissen Mehr von musstewissen auf Instagram: https://www.instagram.com/musstewissenfakten

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.