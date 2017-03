Seid oder seit? Häufige Deutschfehler | musstewissen

Wann benutzt man in der deutschen Grammatik "seid" und wann "seit"? In diesem Video erklärt dir Lisa den Unterschied mit anschaulichen Beispielen als Merkhilfe und verrät dir, warum "seit" nur bei Zeitangaben und "seid" als Verb oder zum Beschreiben einer Sache benutzt wird.

