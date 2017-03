Die Schattenseiten der Herrschaft Ludwig XIV. und des Absolutismus | Geschichte musstewissen

Was waren die Schattenseiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV.? Welche Fehler hat der absolutistische Herrscher in Wirtschaft, Religions- und Außenpolitik begangen und welche Rolle spielte das Zeitalter der Aufklärung bei der Entwicklung des Absolutismus? musstewissen? Mirko erklärt es dir im Video!

