Kleider machen Leute Inhaltsangabe | Deutsch musstewissen

Die Novelle "Kleider machen Leute" des Schweizer Dichters Gottfried Keller stammt aus dem zweiten Band der Novellensammlung "Die Leute von Seldwyla und gehört zu den bekanntesten Erzählungen der deutschsprachigen Literatur. Warum der arme Schneider Wenzel Strapinski für einen reichen Grafen gehalten wird, die Amtstochter Nettchen in ihm den Mann ihrer Träume erblickt und sich sogar mit ihm verlobt und wie die Geschichte ausgeht, nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen ist, das verrät dir Lisa in ihrer Inhaltsangabe.

