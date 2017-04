Reinstoffe | Chemie musstewissen

In der Chemie spricht man häufig von Stoffen. Dabei unterscheidet man in Stoffgemische und Reinstoffe. Warum Reinstoffe entweder aus einer Sorte von Atomen, also einem Element, bestehen oder aus einer Sorte von Verbindungen, die sich aus mehreren Atomen zusammensetzen, erklärt dir Mai im Video.

