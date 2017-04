Stadtleben im Mittelalter | Geschichte musstewissen

Warum entstehen im Mittelalter immer mehr Städte besonders an Verkehrsknotenpunkten und größeren Burgen? Welchen Einfluss hat der Handel auf das Wachstum der Städte? Weshalb haben die Bürger in den Städten mehr Freiheiten, als die auf dem Dorf und wieso will nahezu jeder direkt am Marktplatz wohnen? Mirko erklärt es dir im Video! Kanal-Abo nicht vergessen: http://bit.ly/Geschichte_AboNoch Fragen? Dann stell sie in den Kommentaren! Deutsch, Mathe, Chemie und Physik musste auch wissen? Schau mal bei den anderen musstewissen-Kanälen vorbei: ►http://bit.ly/Deutsch_Abo ►http://bit.ly/Mathe_Abo ►http://bit.ly/Chemie_Abo ►http://bit.ly/Physik_Abo Mehr von musstewissen auf Facebook: https://www.facebook.com/musstewissen Mehr von musstewissen auf Instagram: https://www.instagram.com/musstewissenfakten

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.