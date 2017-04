Kleider machen Leute Interpretation | Deutsch musstewissen

In der Novelle „Kleider machen Leute“ von Gottfried Keller wird der arme Schneider Wenzel Strapinski für einen reichen Grafen gehalten und so ungewollt zum Hochstapler. Das bietet Raum für etliche Interpretationen. Welches Leitmotiv die Novelle auszeichnet, welche Rolle der Mantel als Dingsymbol dabei spielt und nach welchem Verlauf sich die Geschichte abspielt, erfährst du von Lisa im Video! Kanal-Abo nicht vergessen: http://bit.ly/Deutsch_Abo Noch Fragen? Dann stell sie in den Kommentaren! Chemie, Mathe, Geschichte und Physik musste auch wissen? Dann schau mal bei den anderen musstewissen-Kanälen vorbei: ►http://bit.ly/Geschichte_Abo ►http://bit.ly/Mathe_Abo ►http://bit.ly/Chemie_Abo ►http://bit.ly/Physik_Abo Mehr von musstewissen auf Facebook: https://www.facebook.com/musstewissen Mehr von musstewissen auf Instagram: https://www.instagram.com/musstewissenfakten

