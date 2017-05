Einführung zur Oxidation | Chemie musstewissen

Die chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff nennt man Oxidation. Wo einem Oxidationen im Alltag begegnen, z.B. bei einer brennenden Kerze oder an der braunen aufgeschnittenen Stelle eines Apfels, erklärt dir Mai im Video. Außerdem zeigt sie dir weitere Beispiele und erläutert, was es mit dem Begriff Antioxidans auf sich hat.

