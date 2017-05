Martin Luther und die Reformation | Geschichte musstewissen

Wer ist der Mönch Martin Luther? Wie hat er die Reformation gestartet? Was hat das mit dem Ablasshandel und den 95 Thesen zu tun, die Luther angeblich an die Kirche in Witternberg angeschlagen hat? Welche Folgen hat die Reformation für den Glauben und die Kirche in Europa und welche Bedeutung hat der Protestantismus im Jahr des Reformationsjubiläums 2017? Mehr dazu im Video. musstewissen? Dann Kanal-Abo nicht vergessen: http://bit.ly/Geschichte_Abo Noch Fragen? Dann stell sie in den Kommentaren! Deutsch, Mathe, Chemie und Physik musste auch wissen? Schau mal bei den anderen musstewissen-Kanälen vorbei: ►http://bit.ly/Deutsch_Abo ►http://bit.ly/Mathe_Abo ►http://bit.ly/Chemie_Abo ►http://bit.ly/Physik_Abo Mehr von musstewissen auf Facebook: https://www.facebook.com/musstewissen Mehr von musstewissen auf Instagram: https://www.instagram.com/musstewissenfakten

