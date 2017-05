Gleichmässig beschleunigte Bewegung | Physik musstewissen

Unter Beschleunigung wird in der Physik die Änderung des Bewegungszustands eines Körpers verstanden. In diesem Video beschäftigen sich Eduard und Simon mit gleichmässig beschleunigter Bewegung. Was ist der Unterschied zwischen dem Weg-Zeit-Diagramm und dem Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm? Welche Bedeutung hat die Formel a=v/t und wie Beschleunigung ist die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit.

