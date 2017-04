Die Entdeckung von Führer Joon Kim | KoW #01

Planet Supreme ist stolz, erstmalig und exklusiv die erste, aufwendig rekonstruierte, Folge von "King of Westberg" zu zeigen. Die glorreichen Anfänge unseres Führers in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Lang lebe Joon Kim! Guten Appetit Weltkorea! Tod den Kallisten! __________________________________________________________________Planet Supreme zu abonnieren ist Bürgerpflicht eines jeden Weltkoreaners:https://www.youtube.com/channel/UCdUvYz1uPPLQJcLGdF8Q0ZQFolge unserem glorreichen Führer auf Twitter!https://twitter.com/RealSupremeMeVerbreitet Hass auf Facebook!https://www.facebook.com/PlanetSupreme/Propagandastyle!https://www.instagram.com/supremepropaganda/__________________________________________________________________Eine Produktion von Endemol Shine Beyond Germany GmbH.Planet Supreme ist ein Angebot von funk.http://go.funk.net/impressumfunk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF).

