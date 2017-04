Felix unterwegs als Reporter - Trailer

In „follow me.reports- Arm & Reich“ geht Felix von der Laden, besser bekannt als Dner, der Frage nach: Hat in Deutschland jeder die gleichen Chancen? Oder bleibt arm arm und reich reich? Haben wir in unserem Leben überhaupt eine Wahl oder ist alles vorbestimmt? Wie wichtig ist es in unserer Gesellschaft arm oder reich zu sein? Schließen sich Freiheit und Armut aus? Wir zeigen in dem Reportage-Format jede Woche auf unserem Kanal zu diesem Thema unterschiedliche Menschen und ihre krassen Geschichten.

