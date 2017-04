Felix goes obdachlos Folge 1 Follow me.reports

In „follow me.reports- Arm & Reich“ geht Felix von der Laden, besser bekannt als Dner, der Frage nach: Hat in Deutschland jeder die gleichen Chancen? Oder bleibt arm arm und reich reich? In der ersten Folge begleitet Felix der Obdachlosen Nicole. Sie ist 22 Jahre alt, ursprünglich aus Hahn und lebt seit über 7,5 Jahren in Köln auf der Straße. Was Felix mit Nicole erlebt, seht ihr hier! 👉 Klickt auf abonnieren. Jeden Mittwoch um 13Uhr gibt es eine neue Folge auf diesem Kanal!!!

