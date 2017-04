Vom Schulabbrecher zum Gangster Rapper - Felix trifft PA Sports

Follow me.reports Staffel 1 „arm &reich“ Folge 3. Felix steht vor seiner dritten Begegnung. Er trifft PA Sports. Kaum aus den Kinderschuhen heraus, begeistert sich PA Sports, bürgerlicher Name Parham Vakili, schon für die Welt des Hiphops. Bereits mit 12 Jahren haut er heimlich von zu Hause ab, um auf Rap-Battles mitzumischen. Bald wird er vom Untergrund gefeiert. Weil er sich mehr auf seine Musik, als auf seine Schulnoten konzentriert, fliegt als Teenager von der Schule. Heute gehört der in Essen geborene Rapper mit iranischen Wurzeln zur erfolgreichen Deutschrap Riege der Republik und hat mit diversen Größen der Szene wie KC Rebell, Eko Fresh oder Kool Savas zusammengearbeitet. Hip Hop ist PA Sports’ Leben. Der 27jährige schreibt seine Texte selbst und produziert auch seine Beats in Eigenregie. Er ist gefürchtet für seine schonungslosen Dissraps. Trotzdem hebt er sich mit seinem außergewöhnlichen Flow und seinen tiefgründigen Aussagen von vielen aus der Szene ab und etabliert sich damit zu einem ernstzunehmenden Künstler. Seine über 40.000 verkauften Tonträger belegen seinen Fame.Im Sommer 2016 gingen Auszüge eines Interviews mit PA Sports viral, in dem er sich energisch gegen Nationalismus und für Religionsfreiheit ausspricht. Dieses Interview machte ihn schließlich sogar außerhalb der Rapszene bekannt.

