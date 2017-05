Geld für Sex - Felix trifft das Call-Girl Josefa

Felix trifft in der vierten Folge auf Josefa. Die 31-jährige Josefa Nereus – wie sie mit Künstlernamen heißt – liebt ihren Job und möchte ihn gegen nichts in der Welt eintauschen: Sie ist selbstständige Prostituierte. Vor ein paar Jahren hatte Josefa noch einen ganz „normalen“ Job, aber der machte sie nicht glücklich. Auch finanziell zahlte sich ihr Job als Tontechnikerin für sie nicht aus. Was als Hobby begann, entwickelte sich zu ihrer Berufung. Sexualität ist für Josefa eine bunte Spielwiese auf der sie sich gerne austobt und neue Sachen erkundet. Hier kann sie Menschen begegnen und sie berühren. Ihre potenziellen Kunden sortiert sie gewissenhaft aus, weil sie es kann. Sie ist erfolgreich in ihrem Beruf. 170,- verdient sie nun pro Stunde. Aber kann man durch Prostitution wirklich ein besseres oder glücklicheres Leben führen? Viele andere Frauen werden zur Prostitution gezwungen und leben unter schlimmsten Umständen.

