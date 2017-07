Die Frage

Über das Format

Wie schlimm ist Knast? Warum haten wir so viel im Netz? Wie können wir mit dem Tod klarkommen? Und es gibt noch tausend andere Fragen, auf die wir erst mal keine Antwort haben. Michael sucht sie. Und auf der Suche nach Antworten lernt er in »Die Frage« besondere Menschen kennen, die ihn überraschen, an denen er verzweifelt oder die er vielleicht bewundert. Über den Macher Michael hört nie auf zu fragen. Er sucht Antworten bei den Menschen, die direkt betroffen sind - weil er keine oberflächlichen Standard-Antworten mag.