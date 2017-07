GERMANIA

Über das Format

GERMANIA zeigt Deutschland aus einer neuen Perspektive. Einmal in der Woche zeichnet der Kanal ein aktuelles Bild von Deutschland - durch die Augen von Menschen mit Migrationshintergrund. Was sind die Eigenarten der Deutschen, was bringen die Menschen aus anderen Ländern mit und sind die Gemeinsamkeiten. GERMANIA wird von den Machern hinter »Frag ein Klischee« produziert.