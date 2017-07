Headlinez

Über das Format

In »HEADLINEZ« sortiert YouTuber und Polit-Blogger Rayk Anders die Inhalte hinter den Schlagzeilen und stellt Fakten vor Hetze. Er analysiert politische Themen, die in Deutschland für Aufregung sorgen. Von Merkel bis Erdoğan, von Religion bis Fußball – »HEADLINEZ« zeigt Politik im Alltag und wie verrückt es dabei zugehen kann. Über den Macher Rayk Anders kommt aus Berlin und stößt mit meinungsstarken Beiträgen über Politik und Verschwörungstheorien immer wieder hitzige Diskussionen an.