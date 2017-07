iam.serafina

Über das Format

iam.serafina ist die erste Soap, die live auf Snapchat und Instagram produziert und veröffentlicht wird. Serafina ist eine typische 19-Jährige, die ihr komplettes Leben, ihre Gefühle und ihre Gedanken auf Snapchat mit ihren Followern teilt - ohne Kompromisse. Serafina träumt davon, irgendwas mit Mode zu machen. In der ersten Staffel ist sie diesem Ziel noch nicht wirklich näher gekommen: Nach zwei turbulenten Wochen ist sie erst mal nach Italien abgetaucht um Abstand zu gewinnen – digital detox. Auch in der zweiten Staffel geht es wieder um die große Frage, wer bin ich, was will ich im Leben – und welcher Typ passt eigentlich zu mir? Neben einem Wiedersehen mit ihren Mitbewohnerinnen Vicky und Alicia tritt auch ein neue Liebe in Serafinas Leben, die nicht nur Schmetterlinge im Gepäck hat. Und als wäre das nicht schon genug Chaos, hängt auch bald der Haussegen über der Mädels-WG schief. Dafür läuft’s beruflich endlich besser: Serafina entdeckt YouTube für sich. Ob sie diesmal mehr Glück hat und ihrem großen Traum, irgendwas mit Mode zu machen, näher kommt?