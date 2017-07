King of Westberg

Über das Format

Nordkorea regiert die Welt. Und Joon Kim ist schuld. PLANET SUPREME–die nordkoreanischen Weltnachrichten. 23 Jahre in der Zukunft, das Jahr 2040. Es ist eine steife Abendschau News-Sendung, ganz im Propaganda-Geschmack von DDR und Nordkorea,aber in Joon Kims YouTube-Style von KING OF WESTBERG von 2017. Jumpcuts in den 20 Uhr Nachrichten, der Dab als Grußform zu Ehren des glorreichen Führers Joon Kim, der vor 23 Jahren durch sein wunderbares Tun die Welt zu einem Nordkorea vereint hat. Ja, irgendetwas ist passiert, seit Joon Kim KING OF WESTBERG gedreht hat... PLANET SUPREME hat in den Archiven Joon Kims erste öffentlichen Auftritte ausfindig gemacht, nämlich die Sportdoku-Serie KING OF WESTBERG! Diese wird nun, zusammen mit Archivmaterial, Outtakes, Behind-the-Scenes, B-Rolls, und Privataufnahmen zu einem History Portrait von Joon Kim vereint, die seinen Aufstieg zu Joon Kim, dem Ersten, dem glorreichen Verbreiter der nordkoreanischen Idee auf dem Globus, zeigt. Uncut. Raw. Wie es wirklich war.