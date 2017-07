Tatort - Die Show

Über das Format

»Tatort – Die Show« ist eine interaktive und durchaus gewollt-chaotische Facebook-Live-Show mit Tatort-KommissarInnen und anderen Tatort-Begeisterten. #tatorttop? oder #tatortflop? – #tatortshow weiß schon bevor die Zeitungen für den nächsten Tag in Druck gehen, wie die Community den neuesten Fall findet. Immer sonntags direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr – im wöchentlichen Wechsel mit Jess Lange und Daniel Boschmann. Und das sagen die Macher dazu Der »Tatort« ist Kult und Riesen-Hype in den sozialen Netzwerken. Es macht so viel Spaß, gemeinsam über die Sendung zu sprechen und am Tatort-Kult zu werkeln – wir freuen uns einfach mega auf die wöchentliche Show!