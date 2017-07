Tourettikette

Über das Format

Wer könnte besser dazu geeignet sein, über Stil und Etikette zu sprechen, als Bijan Kaffenberger? Er ist jung und gutaussehend. Und er hat Tourette. Egal ob euer Vater Party-Patriot zu werden droht oder ihr gerne an den gebrauchten Unterhosen eurer Mitbewohnerin schnüffelt: Er kann euch helfen! Und das sagt Bijan dazu Seit ich denken kann – ich weiß gar nicht, wie das kam, es war eine Art organischer Prozess – war ich der Coolste in jedem Raum. Alle Herzen flogen mir zu! Nun, ist es dein Ziel, auch so zu werden?