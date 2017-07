B.A.

Über das Format

B.A. trifft mindestens einmal in der Woche den richtigen Ton: auf seinem YouTube-Kanal. Dann bekommt seine Community vom DIY-Rapvideo-Tutorial bis hin zum Videoclip-Remix von bekannten YouTube-Stars neue Videos. Die machen nicht nur Spaß, sondern außerdem schlau. Zumindest ein bisschen schlauer. Jedenfalls weiß man dann halt, wie man ein Rap-Video dreht und schneidet. Und das sollte heutzutage jeder wissen. Und das sagt B.A. dazu Gemixte Videos und ironische How Tos: Man muss meinen Kanal mit eigenen Augen gesehen haben, um zu verstehen, was dort abgeht.