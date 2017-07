Living the healthy Choice

Über das Format

Selbstgekocht und gesund statt Fast Food. Food-Bloggerin Pauline zeigt in ihren Videos wöchentlich, wie einfach und schnell gesunde, vegetarische Gerichte auf den Tisch kommen, ohne Profigerätschaften und ohne Schnickschnack. Über die Macherin Als Pauline von zu Hause auszog, hatte sie selbst kaum Ahnung von gesunder Ernährung. Plötzlich war sie selbst dafür verantwortlich, was bei ihr auf den Tisch kommt. So hat sie ihre Leidenschaft für eine gesunde, vegetarische Ernährung entdeckt.