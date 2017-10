Bildungsauftrag

Über das Format

Nie verfügte die Menschheit über so viel Wissen und nie war sie so doof. Die selbsternannten Bildungsbürger vom Bohemian Browser Ballett betrachten Bildung als Bibliothek und geben ihren Zuhörern Empfehlungen, was man wissen sollte. Denn wir finden: In einer Welt, die Menschen mit Informationen erschlägt, braucht es Orientierung. Die Comedy Autoren und leidenschaftlichen Klugscheißer Schlecky Silberstein, Raphael, Georg, Marc Aaron und Christina widmen sich dem Thema Bildung mit dem nötigen Ernst, aber auch mit dem nötigen Humor. So kann eine komplette Folge nur mit Halbwissen befüllt sein und trotzdem informieren. Wie das echte Leben eben. Abonniere den Podcast via - RSS - iTunes - Spotify