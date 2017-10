Finalclash

Über das Format

»FinalClash« ist die dritte und letzte Staffel der beliebten YouTube-Animationsserie »TubeClash« von darkviktory. Verschiedene YouTuber und aktuelle Ereignisse auf YouTube werden in 10 Folgen aufgegriffen und sind der ausschlaggebende Teil der Handlung. Das Besondere: Die Community entscheidet durch Votings und Kommentare, welche ihrer Lieblings-YouTuber welche Abenteuer erleben sollen. So entsteht jede Woche eine neue Episode, die die Community mit beeinflussen kann. Erstmals wird der Main-Cast von »TubeClash« aus YouTubern bestehen, die weniger als 150.000 Abonnenten haben, um den Fokus der breiten Zuschauerschaft auf Newcomer und bisher übergangene YouTuber zu lenken. Und das sagen die Macher dazu Weil es um Newcomer geht, können wir gezielt Nachwuchsförderung betreiben. Das passt optimal zum Geist der Serie, deren Aussage von Anfang an war: »Wir sind die Generation, die sich ihre Helden selbst aussucht – und somit kann jeder zu einem Helden werden!«. Dies ist ein wichtiger Schritt, der mir, als Erschaffer der Serie, sehr viel bedeutet.